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В Афганистане погибли 16 человек при обрушении крыш из-за снега

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Происшествия зафиксированы в западной провинции Герат и в южной провинции Кандагар. Среди жертв есть дети.
В провинции Герат идет сильный снегопад
В провинции Герат идет сильный снегопад
Tolo News / Twitter

Шестнадцать человек погибли в Афганистане в связи с обрушением крыш домов, которые произошли из-за сильного снегопада и обильного дождя. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на местные власти в воскресенье, 12 января.

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Происшествия зафиксированы в западной провинции Герат и в южной провинции Кандагар. Шестеро человек, в том числе женщины и дети, погибли в уезде Энджил в Герате. Двое погибли в уезде Адраскан. Телеканал Tolo News в Twitter разместил фотографии заснеженных улиц Герата, отметив, что в провинции прошел "сильный снегопад".

Кроме того, из-за непогоды и последующего обвала крыш в Кандагаре погибли восемь человек и 14 получили ранения.

Ранее в Ивано-Франковской области мокрый снег и мороз привел к возникновению гололедицы, что вызвало транспортный коллапс. Дороги превратились в "стекло".

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Теги: Афганистан, снегопады, фото, снег, осадки, снегопад, погибли, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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