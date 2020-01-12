В Абхазии будут повторно выбирать "президента"

"ЦИК" не согласна с решением "Верховного суда" Абхазии, отменившего итоги выборов, но признала вердикт и исполнила его.

В непризнанной Абхазии "ЦИК" назначила повторные выборы "президента" на 22 марта после того, как итоги предыдущего голосования были отменены "Верховным судом". Об этом сказал глава "избиркома" Тамаз Гогия, сообщает ТАСС в воскресенье, 12 января.

"22 марта решено назначить выборы. Проголосовали, практически единогласно приняли данное решение", – сказал он.

По словам Гогии, "ЦИК" не согласен с решением "Верховного суда" Абхазии, отменившего итоги сентябрьских выборов "президента республики", но признает вердикт и исполняет его.

"Мы остаемся при своем мнении. Мы приняли на тот момент самое правильное, самое верное решение, – сказал он. – Есть решение суда, мы признаем решение суда и действуем в рамках решения суда".

При этом комиссия не исключает обжалования отмены итогов выборов "президента". "Мы за собой право обжалования оставляем", – отметил Тамаз Гогия, отвечая на вопрос о возможности обжалования решения со стороны ЦИК.

В пятницу "Верховный суд" Абхазии отменил решение "ЦИК" страны об итогах выборов "президента" и постановил назначить повторные выборы. Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов "президента", согласно коорым победу с минимальным перевесом одержал действующий глава республики Рауль Хаджимба.

Напомним, в четверг в Сухуми началась акция протеста сторонников оппозиции, которые требовали провести новые выборы "президента".

Протестующие попытались взять штурмом здание администрации и вечером заблокировали учреждение. В администрации Хаджимбы беспорядки назвали "попыткой госпереворота".

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