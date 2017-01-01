Крушение самолета: меджлис Ирана поддержал КСИР

Корпус стражей исламской революции нельзя разрушать, считают депутаты иранского парламента.

Сбитый по ошибке самолет авиакомпании МАУ не затмевает заслуг Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана – ред.) перед Ираном. Об этом сказал депутат иранского меджлиса (парламента) Ахмад Алиреза Бейги по итогам закрытой встречи парламентариев с командующим КСИР Хосейном Салами, сообщает Mehr в воскресенье, 12 января.

Депутаты меджлиса встретились с командующим КСИР для обсуждения вопросов, связанных с гибелью командующего силами специального назначения Аль-Кудс Касема Сулеймани, атаками иранских ВС по военным базам США в Ираке и инцидента со сбитием украинского самолета.

"Эта ошибка (сбитый самолет) является огромной утратой, но она не должна стать основанием для того, чтобы забывать про самопожертвование КСИР, который на протяжении всей своей истории защищал нашу страну", – заявил Алиреза Бейги.

Он добавил, что "нельзя разрушать эту структуру". По словам депутата, на закрытой встрече "консерваторы и реформаторы единогласно поддержали КСИР".

Напомним, в ночь на 8 января в Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. Погибли 176 человек, среди жертв 11 украинцев. Большинство погибших – из Ирана и Канады.

А утром 11 января иранские власти признали, что самолет МАУ был сбит военными. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.

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