Протесты в Иране: На улицах усилили наряды полиции

На улицы Тегерана вывели дополнительные наряды служб безопасности на фоне информации о возможном продолжении протестных акций, сообщает ТАСС.

Места массового скопления людей в центральных районах столицы патрулируют люди в шлемах и бронежилетах, вооруженные дубинками и огнестрельным оружием. Также на улицах видны бронированные автомобили, предназначенные для разгона демонстрантов.

По данным агентства Tasnim, в субботу группа студентов собралась в тегеранском Технологическом университете имени Амира Кабира, чтобы выразить протест в связи с признанием иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737. В воскресенье в медиа начали появляться призывы выйти на повторную протестную акцию.

Напомним, что протесты в Иране вспыхнули после того как власти страны признали, что их военные случайно сбили самолет Международных авиалиний Украины через несколько минут после взлета. Протесты распространились по всему Ирану, включая такие крупные города, как Шираз, Исфахан, Хамедан и Орумия.

В течение нескольких дней иранские официальные лица решительно отрицали свою вину.