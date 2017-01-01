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Протесты в Иране: На улицах усилили наряды полиции

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Дополнительные наряды полиции находятся на площадях Энгеляб и Фирдоуси, у входа в Тегеранский университет, в районе Большого базара и в других частях города.
Протесты в Иране
Протесты в Иране
 
На улицы Тегерана вывели дополнительные наряды служб безопасности на фоне информации о возможном продолжении протестных акций, сообщает ТАСС.
 
Места массового скопления людей в центральных районах столицы патрулируют люди в шлемах и бронежилетах, вооруженные дубинками и огнестрельным оружием. Также на улицах видны бронированные автомобили, предназначенные для разгона демонстрантов.
 
 
По данным агентства Tasnim, в субботу группа студентов собралась в тегеранском Технологическом университете имени Амира Кабира, чтобы выразить протест в связи с признанием иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737. В воскресенье в медиа начали появляться призывы выйти на повторную протестную акцию.
 
Напомним, что протесты в Иране вспыхнули после того как власти страны признали, что их военные случайно сбили самолет Международных авиалиний Украины через несколько минут после взлета. Протесты распространились по всему Ирану, включая такие крупные города, как Шираз, Исфахан, Хамедан и Орумия.
 
В течение нескольких дней иранские официальные лица решительно отрицали свою вину.
 
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Теги: Иран, самолет, протесты, полиция, МАУ
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Источник: korrespondent.net

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