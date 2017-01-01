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В Дортмунде проходит масштабная эвакуация из-за найденной авиабомбы

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Около 14 тысяч жителей покинули свои дома.
Авиабомба была найдена в Дортмунде
Авиабомба была найдена в Дортмунде
twitter.com

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Одна из самых крупных эвакуаций проходит в немецком городе Дортмунд. Там найдена авиабомба времен Второй мировой войны, сообщается на официальной странице города в Twitter.

Всего будут эвакуированы около 14 тыс. жителей города. Даже железнодорожное сообщение с городом полностью прекращено.

Авиабомбу обнаружили во время строительных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии эвакуировали более 50 тысяч человек из-за бомбы.

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Теги: Дортмунд, Германия, эвакуация, авиабомба
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