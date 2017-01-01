На Филиппинах проснулся вулкан: Тысячи жителей эвакуируют
Власти отдали приказ об эвакуации около 8000 человек, когда вулкан на Филиппинах выпустил гигантский поток пепла. Об этом сообщает Би-Би-Си.
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Шлейф, исходящий из вулкана Таал, к югу от столицы Манилы, простирался примерно на 1 км в небо.
В воскресенье грохочущие звуки и подземные толчки также регистрировались вокруг Таала - второго по величине действующего вулкана Филиппин.
Власти повысили уровень опасности, предупредив, что извержение возможно в течение нескольких недель.
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии также предупредил жителей, проживающих поблизости, о возможном “вулканическом цунами“.
Также институт призвал людей, живущих вокруг вулкана и в двух близлежащих муниципалитетах, эвакуироваться.
Напомним, ранее сообщалось, что землетрясение вызвало панику у жителей Стамбула.
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