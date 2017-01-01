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В США из-за торнадо погибли 11 человек

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Национальная службы погоды заявляет, что более 18 миллионов человек в Луизиане, Арканзасе, Техасе и Оклахоме находятся в зоне риска, там возможны торнадо и подтопления в результате ливней.
Последствия шторма в США
Последствия шторма в США
 
На юге США в результате торнадо и сильных ветров погибли по меньшей мере 11 человек, сообщает AFP.
 
Ветер разрушил много домов, переворачивал автомобили и вызвал отключение электроэнергии. Сотни авиарейсов отменены. Ожидается, что торнадо также затронут восток и север США.
 
EPA
Два человека из Луизианы, чей жилой контейнер был разрушен штормовым ветром, погибли.
В Техасе пожарного и полицейского сбил автомобиль, который из-за гололеда съехал с дороги. Еще три человека погибли в Алабаме. Сотни авиарейсов отменены или задержаны.
 
Национальная службы погоды заявляет, что более 18 миллионов человек в Луизиане, Арканзасе, Техасе и Оклахоме находятся в зоне риска, там возможны торнадо и подтопления в результате ливней.
 
Напомним, что в августе над испанским городом Малага пронесся торнадо, повредив деревья и линии электропередач. 
 
 
 
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Теги: США, погода, торнадо, непогода
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Источник: korrespondent.net

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