В Германии 14 тысяч человек эвакуировали из-за бомб Второй мировой

Спустя почти 75 лет после окончания войны в Германии часто находят неразорванные бомбы, их утилизация иногда влечет за собой масштабную эвакуацию.

Тысячи людей эвакуировали в воскресенье, 12 января, в немецком городе Дортмунд в рамках обезвреживания сразу четырех бомб времен Второй мировой войны, сообщает AP.

Власти эвакуировали две больницы еще в субботу и открыли школы для жителей, которым пришлось покинуть свои дома. Примерно 14 тысяч человек было предложено покинуть районы, где, как считается, находятся бомбы.

Также власти закрыли городской вокзал, и начиная с полудня воскресенья все поезда будут перенаправлены.