В Германии 14 тысяч человек эвакуировали из-за бомб Второй мировой
Спустя почти 75 лет после окончания войны в Германии часто находят неразорванные бомбы, их утилизация иногда влечет за собой масштабную эвакуацию.
Тысячи людей эвакуировали в воскресенье, 12 января, в немецком городе Дортмунд в рамках обезвреживания сразу четырех бомб времен Второй мировой войны, сообщает AP.
Власти эвакуировали две больницы еще в субботу и открыли школы для жителей, которым пришлось покинуть свои дома. Примерно 14 тысяч человек было предложено покинуть районы, где, как считается, находятся бомбы.
Также власти закрыли городской вокзал, и начиная с полудня воскресенья все поезда будут перенаправлены.
Операция по обезвреживанию боеприпасов ожидается во второй половине дня воскресенья.
Спустя почти 75 лет после окончания войны в Германии часто находят неразорванные бомбы.
Напомним, что на северо-востоке Парижа эвакуировали около 1600 человек в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.
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