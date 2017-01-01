На Филиппинах эвакуируют 8 тысяч жителей из-за активности вулкана

Власти считают, что извержения вулкана, который находится примерно в 100 км от столицы страны Манилы, не избежать.

В столице Филиппин Маниле власти проводят эвакуацию жителей и приостановили работу аэропорта после того, как вулкан Таал на острове Лусон выбросил километровый столб пепла, сообщает Bloomberg.

Власти считают, что извержения вулкана не избежать. Вулкан находится примерно в 100 км от Манилы и является одним из самых активных в стране. Остров, на котором расположен Таал, считается опасной зоной. Из близлежащих территорий эвакуируют около восьми тысяч жителей.

Напомним, что 9 января на высочайшем вулкане Мексики Попокатепетле произошел мощный взрыв. Было зафиксировано вулканотектоническое землетрясение магнитудой 1,4.