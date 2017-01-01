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На Филиппинах эвакуируют 8 тысяч жителей из-за активности вулкана

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Власти считают, что извержения вулкана, который находится примерно в 100 км от столицы страны Манилы, не избежать.
На Филиппинах проснулся вулкан
На Филиппинах проснулся вулкан
bloomberg.com
 
В столице Филиппин Маниле власти проводят эвакуацию жителей и приостановили работу аэропорта после того, как вулкан Таал на острове Лусон выбросил километровый столб пепла, сообщает Bloomberg.
 
Власти считают, что извержения вулкана не избежать. Вулкан находится примерно в 100 км от Манилы и является одним из самых активных в стране. Остров, на котором расположен Таал, считается опасной зоной. Из близлежащих территорий эвакуируют около восьми тысяч жителей.
 
Напомним, что 9 января на высочайшем вулкане Мексики Попокатепетле произошел мощный взрыв. Было зафиксировано вулканотектоническое землетрясение магнитудой 1,4.
 

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Теги: Извержения вулканов, эвакуация, вулкан, Филиппины
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Источник: korrespondent.net

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