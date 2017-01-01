В Риме запретили продавать сувениры у достопримичательностей
Самые распространенные римские сувениры - фигурки Папы Римского, Колизея, шлемы гладиаторов, магниты и рюмки.
В Риме запретили продавать сувениры, напитки и фастфуд у популярных туристических достопримечательностей в рамках борьбы с овертуризмом, сообщает газета Express.
"Власти Рима пошли еще на одну радикальную меру, пытаясь бороться с массовым туризмом. Теперь у популярных достопримечательностей города, среди которых Испанская лестница, Пантеон, фонтан Треви и Пьяцца Навона, запрещено торговать сувенирами, напитками и фастфудом", - пишет издание.
Самые распространенные римские сувениры - фигурки Папы Римского, Колизея, шлемы гладиаторов, магниты и рюмки.
"Владельцам сувенирных лавок предложили альтернативные точки продаж, но многие из них недовольны новым законом, поскольку "работали легально и предоставляли туристам нужный им сервис", - отмечает газета.
Рим давно страдает от огромного количества туристов. Власти города регулярно дополняют правила поведения для путешественников - так, серьезные штрафы действуют за купание в фонтанах, запрещено карабкаться по ним, сидеть и лежать на ступеньках. Штрафы за нарушения достигают 450 евро.
Напомним, что лишенный лицензии итальянский лоукостер Ernest Airlines отменил все рейсы из Украины. 29 декабря 2019 года Авиационные власти Италии ENAC объявили о приостановке действия лицензии Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года и запретили продажу билетов.
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