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В Ираке атаковали авиабазу с военными США

Комментариев: 2
Восемь ракет Катюша были выпущены по базе, примерно в 80 км к северу от столицы Багдада.
Обстрелы в Ираке
Обстрелы в Ираке
Delo.ua
 
Четыре человека были ранены в воскресенье, 12 января, во время атаки на авиабазу Балад на севере Ирака, где размещаются американские войска, сообщает Reuters
 
В заявлении иракских военных говорится, что восемь ракет "Катюша" были выпущены по базе, примерно в 80 км к северу от столицы Багдада, и из четырех раненых были два офицера.
 
Военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу. О пострадавших среди американских военных на базе не сообщается.
 
 
В заявлении иракских военных не сказано, кто стоит за атакой, и не упоминается об усиленной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.
 
Напомним, что 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы в Ираке – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны. Перед этим 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
 
 
 
 
 
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Теги: Ирак, США, Иран, военная база
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Григорич    12.01.2020, 21:50
Оценка:  0
Григорич
что за ракета такая Катюша ??? укроинская штоля ??
GreenPeace!    12.01.2020, 21:10
Оценка:  -2
GreenPeace!
Хреново__что война
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