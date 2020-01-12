Путин и Макрон обсудили Украину

Во время разговора была также подробно рассмотрена ливийская проблематика и подтверждена готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса.

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора в воскресенье, 12 января, затрагивали, в частности, тематику конфликта на Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля

Отмечается, что во время разговора была подробно рассмотрена ливийская проблематика и подтверждена готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса. Агрессия РФ в Донбассе в сообщении Кремля названа внутриукраинским конфликтом.

"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий. Также затрагивались тематика внутриукраинского конфликта и положение дел в Сирии", - говорится в сообщении.