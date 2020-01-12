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Путин и Макрон обсудили Украину

Комментариев: 3
Во время разговора была также подробно рассмотрена ливийская проблематика и подтверждена готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса.
Путин и Макрон поговорили по телефону
Путин и Макрон поговорили по телефону
 
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора в воскресенье, 12 января, затрагивали, в частности, тематику конфликта на Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля
 
Отмечается, что во время разговора была подробно рассмотрена ливийская проблематика и подтверждена готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса. Агрессия РФ в Донбассе в сообщении Кремля названа внутриукраинским конфликтом.
 
 
"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий. Также затрагивались тематика внутриукраинского конфликта и положение дел в Сирии", - говорится в сообщении.
 
Напомним, что в субботу, 11 января, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Макроном, а Путин встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель.
 
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Теги: донбасс, Владимир Путин, ситуация на востоке Украины, война на Донбассе, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fkrfyfan    12.01.2020, 21:51
Оценка:  0
fkrfyfan
Путин и Макрон осудили Украину
Da-Gabon    12.01.2020, 21:46
Оценка:  +1
Da-Gabon
Затронули тему Донбаса, но подробно обсудили Ливию. А кто будет решать проблемы Украины?
Духовный_скреп    12.01.2020, 21:30
Оценка:  -2
Духовный_скреп
НХ пусть идут,и один и второй.
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