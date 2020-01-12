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"Президент" Абхазии ушел в отставку

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Согласно "Конституции Абхазии", в связи со сложением полномочий Хаджимбой обязанности "главы республики" должен исполнять премьер-министр, должность "премьера Абхазии" сейчас занимает Валерий Бганба.
 
Так называемый "президент Абхазии" Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия, сообщает Интерфакс
 
Заявление Хаджимбы об отставке зачитал собравшимся у государственной дачи "президента" бывший "премьер-министр" Абхазии, председатель оппозиционной партии Единая Абхазия Сергей Шамба.
 
"Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране", - зачитал Шамба.
 
Перед этим у здания государственной дачи "президента" самопровозглашенной респулики собрались сотни сторонников оппозиции. Слова Шамбы об отставке Хаджмбы собравшиеся встретили свистом, аплодисментами, стреляли в воздух, после чего стали расходиться.
 
В то же время, сам Хаджимба подтвердил Интерфаксу, что подписал заявление об отставке.
 
Согласно "Конституции Абхазии", в связи со сложением полномочий Хаджимбой обязанности "главы республики" должен исполнять премьер-министр. Должность "премьера Абхазии" сейчас занимает Валерий Бганба.
 
Напомним, ранее "ЦИК" самопровозглашенного образования назначил повторные выборы "президента" на 22 марта. Комисся не согласилась с решением Верховного суда "республики" об отмене результатов 2-го тура выборов, но вынуждена подчиниться ему. После этого Хаджимба заявил, что намерен оспорить решение о повторных выборах.
 
 
Однако вечером 12 января в Абхазию прибыл помощник президента России Владислав Сурков. Сообщалось, что у него запланирована встреча с Хаджимбой.
 
9 января сторонники оппозиции 9 января попытались взять штурмом здание "администрации президента" Рауля Хаджимбы. Также "парламент" самопровозглашенной страны проголосовал за отставку "президента". Оппозиционеры выразили свое несогласие с результатами президентских выборов, которые прошли летом 2019 года. Тогда за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, а за его оппонента Алхаса Квициния - 46,17%. Оппозиция обжаловала результаты в суде, но в декабре Верховный суд отклонил иск.
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Теги: Россия, Выборы, Абхазия, Сурков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Graddfeydd    12.01.2020, 21:51
Оценка:  0
Graddfeydd
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.
Колишній-східняк    12.01.2020, 21:26
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Вырезные картинки в театре теней...
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