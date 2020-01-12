"Президент" Абхазии ушел в отставку

Согласно "Конституции Абхазии", в связи со сложением полномочий Хаджимбой обязанности "главы республики" должен исполнять премьер-министр, должность "премьера Абхазии" сейчас занимает Валерий Бганба.

Так называемый "президент Абхазии" Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия, сообщает Интерфакс

Заявление Хаджимбы об отставке зачитал собравшимся у государственной дачи "президента" бывший "премьер-министр" Абхазии, председатель оппозиционной партии Единая Абхазия Сергей Шамба.

"Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране", - зачитал Шамба.

Перед этим у здания государственной дачи "президента" самопровозглашенной респулики собрались сотни сторонников оппозиции. Слова Шамбы об отставке Хаджмбы собравшиеся встретили свистом, аплодисментами, стреляли в воздух, после чего стали расходиться.

Президент Абхазии сложил полномочия, передает Илья Азар

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На видео: участники шествия до президентской дачи радуются новости

Видео: Илья Азар / Новая газета pic.twitter.com/4mH6Yo5pHR — Новая Газета (@novaya_gazeta) 12 января 2020 г.