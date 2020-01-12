"Президент" Абхазии ушел в отставку
Согласно "Конституции Абхазии", в связи со сложением полномочий Хаджимбой обязанности "главы республики" должен исполнять премьер-министр, должность "премьера Абхазии" сейчас занимает Валерий Бганба.
Так называемый "президент Абхазии" Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия, сообщает Интерфакс
Заявление Хаджимбы об отставке зачитал собравшимся у государственной дачи "президента" бывший "премьер-министр" Абхазии, председатель оппозиционной партии Единая Абхазия Сергей Шамба.
"Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране", - зачитал Шамба.
Перед этим у здания государственной дачи "президента" самопровозглашенной респулики собрались сотни сторонников оппозиции. Слова Шамбы об отставке Хаджмбы собравшиеся встретили свистом, аплодисментами, стреляли в воздух, после чего стали расходиться.
Президент Абхазии сложил полномочия, передает Илья Азар— Новая Газета (@novaya_gazeta) 12 января 2020 г.
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На видео: участники шествия до президентской дачи радуются новости
Видео: Илья Азар / Новая газета pic.twitter.com/4mH6Yo5pHR
В то же время, сам Хаджимба подтвердил Интерфаксу, что подписал заявление об отставке.
Согласно "Конституции Абхазии", в связи со сложением полномочий Хаджимбой обязанности "главы республики" должен исполнять премьер-министр. Должность "премьера Абхазии" сейчас занимает Валерий Бганба.
Напомним, ранее "ЦИК" самопровозглашенного образования назначил повторные выборы "президента" на 22 марта. Комисся не согласилась с решением Верховного суда "республики" об отмене результатов 2-го тура выборов, но вынуждена подчиниться ему. После этого Хаджимба заявил, что намерен оспорить решение о повторных выборах.
Однако вечером 12 января в Абхазию прибыл помощник президента России Владислав Сурков. Сообщалось, что у него запланирована встреча с Хаджимбой.
9 января сторонники оппозиции 9 января попытались взять штурмом здание "администрации президента" Рауля Хаджимбы. Также "парламент" самопровозглашенной страны проголосовал за отставку "президента". Оппозиционеры выразили свое несогласие с результатами президентских выборов, которые прошли летом 2019 года. Тогда за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, а за его оппонента Алхаса Квициния - 46,17%. Оппозиция обжаловала результаты в суде, но в декабре Верховный суд отклонил иск.
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