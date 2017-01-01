Блумберг готов потратить на выборы миллиард

Миллиардер готов финансировать сенаторов Берни Сандерса или Элизабет Уоррен, если они станут кандидатами, несмотря на острые политические разногласия с ними.

Миллиардер Майкл Блумберг не исключил, что потратит на президентские выборы 2020 года в США 1 миллиард долларов, даже если не будет выдвинут кандидатом от Демократической партии, сообщает New York Times.

Блумберг заявил, что готов финансировать сенаторов Берни Сандерса или Элизабет Уоррен, если они станут кандидатами, несмотря на острые политические разногласия с ними.

Блумберг уже потратил более 200 миллионов долларов на собственную кампанию. Если ему не удастся выиграть номинацию, дальнейшие траты будут направлены на кампанию против президента США Дональда Трампа.