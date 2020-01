Новых атак со стороны Ирана не ждем – США

Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал в воскресенье, 12 января, возможность новых атак со стороны Ирана по американским военным объектам.

"Соединенные Штаты не ожидают каких-либо дальнейших атак со стороны Ирана", - заявил глава Пентагона.



Эспер также отметил, что США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий.





