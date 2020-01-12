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Новых атак со стороны Ирана не ждем – США

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Более того Соединенные Штаты Америки готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий.


Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал в воскресенье, 12 января, возможность новых атак со стороны Ирана по американским военным объектам.

"Соединенные Штаты не ожидают каких-либо дальнейших атак со стороны Ирана", - заявил глава Пентагона.

Эспер также отметил, что США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные. 

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Теги: США, Иран, видео, атака, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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