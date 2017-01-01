Американских военных не было на обстрелянной авиабазе в Ираке
Американские военнослужащие не присутствовали на подвергшейся ракетному удару авиабазе Балад в Ираке. Об этом заявил представитель штаба операции Непоколебимая решимость, которая ведется в Ираке и Сирии возглавляемой США коалицией, передает ТАСС.
"Военнослужащие коалиции не присутствуют на авиабазе Балад", – сказал он.
Напомним, 12 января восемь ракет "Катюша" были выпущены по авиабазе Балад, примерно в 80 км к северу от Багдада. Ранения получили четверо иракских военных.
Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.
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