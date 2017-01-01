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США назвали условия вывода своих войск из Ирака

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Соединенные Штаты готовы вывести войска из Ирана, но только на приемлимых для себя условиях.
Американские военные
Американские военные

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О Брайен рассказал, при каких условиях Вашингтон может вывести американские войска из Ирака, сообщает Fox News.
 
По его словам, это произойдет только на приемлимых для США условиях. При этом О Брайен отметил, что целью Белого дома является вывод войск из Ирака.
 
"Нам нужно уйти на своих условиях, уйти так, чтобы ИГИЛ была полностью уничтожена", – сказал помощник Трампа.
 
О Брайен подчеркнул, что США хотят вывести из Ирака свои войска, но так, чтобы он "остался в безопасности и был независимым".

Напомним, 5 января Совет представителей Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГИЛ.

В ответ на это Трамп пригрозил Багдаду "невиданными санкциями" и заявил, что американские войска не покинут территорию страны, пока Ирак не заплатит за построенную авиабазу.

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Теги: Ирак, США, военные, армия США
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Источник: korrespondent.net

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