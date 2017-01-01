США назвали условия вывода своих войск из Ирака
Соединенные Штаты готовы вывести войска из Ирана, но только на приемлимых для себя условиях.
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О Брайен рассказал, при каких условиях Вашингтон может вывести американские войска из Ирака, сообщает Fox News.
По его словам, это произойдет только на приемлимых для США условиях. При этом О Брайен отметил, что целью Белого дома является вывод войск из Ирака.
"Нам нужно уйти на своих условиях, уйти так, чтобы ИГИЛ была полностью уничтожена", – сказал помощник Трампа.
О Брайен подчеркнул, что США хотят вывести из Ирака свои войска, но так, чтобы он "остался в безопасности и был независимым".
Напомним, 5 января Совет представителей Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГИЛ.
В ответ на это Трамп пригрозил Багдаду "невиданными санкциями" и заявил, что американские войска не покинут территорию страны, пока Ирак не заплатит за построенную авиабазу.
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