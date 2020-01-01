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Трамп: Мне все равно, пойдет ли Иран на переговоры

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заявил о безразличии к переговорам с Ираном.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил в Twitter, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры, и возложил ответственность за диалог на Тегеран.
 
По словам президента США, советник по нацбезопасности Роберт О Брайен выразил уверенность, что из-за протестов и санкций Иран будет вынужден начать переговорный процесс с Соединенными Штатами.
 
"На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих", – написал Трамп в соцсети 12 января.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.

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Теги: США, Иран, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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