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В Австралии разбился легкомоторный самолет

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Полиция Австралии нашла обломки легкомоторного самолета, упавшего в национальном парке Корила.
Машина спасателей на месте крушения самолета
Машина спасателей на месте крушения самолета
Скриншот


Легкомоторный самолет потерпел крушение в австралийском национальном парке Корила, в 150 км юго-западнее Брисбена, сообщает 9News.

Связь с самолетом, направляющимся с северного побережья штата Новый Южный Уэльс с двумя пассажирами на борту, была прервана днем 12 января. Обломки самолета были обнаружены утром 13 января.

Воздушное судно упало на территории парка, однако доступ к месту крушения затруднен в связи со сложным ландшафтом.

В США разбился легкомоторный самолет

Напомним, ранее в американском штате Массачусетс легкомоторный самолет рухнул в озеро.

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Теги: Австралия, самолет, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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