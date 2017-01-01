В Австралии разбился легкомоторный самолет

Полиция Австралии нашла обломки легкомоторного самолета, упавшего в национальном парке Корила.



Легкомоторный самолет потерпел крушение в австралийском национальном парке Корила, в 150 км юго-западнее Брисбена, сообщает 9News.

Связь с самолетом, направляющимся с северного побережья штата Новый Южный Уэльс с двумя пассажирами на борту, была прервана днем 12 января. Обломки самолета были обнаружены утром 13 января.

Воздушное судно упало на территории парка, однако доступ к месту крушения затруднен в связи со сложным ландшафтом.



В США разбился легкомоторный самолет

Напомним, ранее в американском штате Массачусетс легкомоторный самолет рухнул в озеро.

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