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Пожары в Австралии: на восстановление природы выделят $50 млн

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Деньги предназначены для возрождения пострадавших популяций животных, а также на работу ученых и общественных организаций.
В Австралии выделят 50 млн долларов на восстановление дикой природы
В Австралии выделят 50 млн долларов на восстановление дикой природы

Власти Австралии выделят 50 млн долларов, чтобы восстановить дикую природу после беспрецедентных лесных пожаров. Об этом заявила министр охраны окружающей среды Сьюзанна Лей в Twitter в понедельник, 13 января.

Половина из этих денег будет потрачена на возрождение пострадавших популяций животных, уточнила Лей.

"Сегодня я объявила о выделении 50 млн долларов в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу ученых, экологов и общественных организаций", - сказано в твите министра.

Напомним, что ранее жители Австралии вышли на протесты из-за пожаров. Сторонники движения по борьбе с изменением климата вышли на акцию протеста. Только в Сиднее протестуют 20 тысяч человек.

Также сообщалось, что в Австралии лесной пожар охватил площадь более 500 тысяч га. На территории штата Новый Южный Уэльс зарегистрированы 134 лесных пожара. Из них 54 остаются нелокализованными.

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Теги: Австралия, деньги, пожар, правительство, лесной пожар
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Источник: korrespondent.net

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