Пожары в Австралии: на восстановление природы выделят $50 млн

Деньги предназначены для возрождения пострадавших популяций животных, а также на работу ученых и общественных организаций.

Власти Австралии выделят 50 млн долларов, чтобы восстановить дикую природу после беспрецедентных лесных пожаров. Об этом заявила министр охраны окружающей среды Сьюзанна Лей в Twitter в понедельник, 13 января.

Половина из этих денег будет потрачена на возрождение пострадавших популяций животных, уточнила Лей.

"Сегодня я объявила о выделении 50 млн долларов в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу ученых, экологов и общественных организаций", - сказано в твите министра.

Напомним, что ранее жители Австралии вышли на протесты из-за пожаров. Сторонники движения по борьбе с изменением климата вышли на акцию протеста. Только в Сиднее протестуют 20 тысяч человек.

Также сообщалось, что в Австралии лесной пожар охватил площадь более 500 тысяч га. На территории штата Новый Южный Уэльс зарегистрированы 134 лесных пожара. Из них 54 остаются нелокализованными.

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