Трамп снова обвинил Украину в своем импичменте

Дональд Трамп заявил, что Палата представителей расследует происхождение жалобы информатора "в украинском деле", и что генеральный инспектор должен опубликовать ответы, чтобы доказать, "что его офис некомпетентен".

Президент США Дональд Трамп высказал очередные нападки в адрес демократов, которые начали процедуру импичмента и назвал импичмент "мошенничеством". Об этом он написал в Twitter в понедельник, 13 января.

"Палата представителей США расследует происхождение жалобы информатора в украинском деле. Генеральный инспектор Разведывательного сообщества Майкл Аткинсон столкнулся с серьезными вопросами. Демократы, зная, что генеральный инспектор - главная проблема, не опубликовали его показания", - написал Трамп.

Трамп считает, что это выглядит как все то, что "мы уже видели" - от российского вмешательства до "украинского вмешательства", которое стало "мошенническим импичментом".

"Нужно получить ответы генерального инспектора до пятницы, потому что это тот парень, который поджег запал. Так что, если он хочет очистить свое имя, пусть докажет, что его офис некомпетентен. Генеральному инспектору не были нужны доказательства", - подытожил Трамп.

Напомним, что процесс импичмента Трампа вскоре перейдет в Сенат. Материалы по импичменту американского президента Дональда Трампа поступят в Сенат на следующей неделе.

Шансов мало. Чем закончится импичмент Трампа

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