Извержение вулкана произошло в Эквадоре

Вулкан Ла-Кумбре проснулся сегодня в 01:15 по киевскому времени. Вулкан расположен на необитаемом острове Ла-Кумбре и достигает почти полутора километров в высоту.

В Эквадоре произошло извержение вулкана Ла-Кумбре. Об этом сообщает Volcano Discovery в понедельник, 13 января.

Ла-Кумбре начал вулканическую активность около 18:15 (01:15 понедельника по киевскому времени).

Стоит отметить, что вулкан находится на необитаемом острове Фернандина в западной части Галапагосских островов. Его высота составляет почти 1,5 тыс. метров.

Напомним, что ранее возросло число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии. В результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд погибли уже 18 человек.

Также сообщалось, что на Филиппинах эвакуируют 8 тысяч жителей из-за активности вулкана. Власти считают, что извержения вулкана, который находится примерно в 100 км от столицы страны Манилы, не избежать.

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