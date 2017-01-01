В НАТО заявили о защитных мерах от ракет РФ

В 2020 году альянс примет комплекс оборонительных мер в ответ на размещение Россией ракет 9М729, которое является нарушением условий ДРСМД.

Столтенберг заявил о мерах по защите от российских ракет АР (архивное фото)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс примет комплекс мер оборонительной направленности в 2020 году в ответ на размещение Россией ракет 9М729. Об этом сообщает Deutsche Welle в понедельник, 13 января.

"Что касается ракет 9М729, то мы (в качестве ответа - ред.) собираемся работать над системами ПВО и ПРО, над обычным вооружением, над укреплением состояния боевой готовности и ускоренной тревогой в случае запусков", - сказал Столтенберг.

Генсек заявил, что страны НАТО уже согласовали соответствующие меры, а также подчеркнул, что размещение 9М729 является нарушением условий ДРСМД.

"Это часть российской стратегии инвестировать в современные технологии - в том числе и современное ядерное оружие", - сказал Столтенберг и уточнил, что альянс не намерен отвечать России размещением собственных ракет в Европе.

Напомним, что ранее генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным. Столтенберг заявил о готовности встретиться с российским президентом, но не уточнил условия для данной встречи.

Также НАТО отметило наивысшую активность подлодок РФ со времен холодной войны. В 2019 году уровень активности российских подлодок был самым высоким со времен "холодной войны", признают в Североатлантическом альянсе.

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