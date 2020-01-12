Извержение вулкана: на Филиппинах эвакуируют 200 тысяч человек

Объявлен четвертый уровень опасности, извержение может произойти через несколько часов или через несколько дней. Власти эвакуируют людей из 11 городов.

Вулкан Таал на Филиппинах выбросил столб пепла, власти считают, что извержение неизбежно, и планируют эвакуировать 200 тысяч человек. Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 13 января.

Также уровень опасности повышен до четвертого, предпоследнего. Самый высокий уровень опасности - пятый - объявляют перед самым извержением вулкана. В некоторых районах провинции Кавите, прилегающих к вулкану, уже началась эвакуация. Планируется, что ее проведут в 11 городах.

"Чиновники приказали закрыть близлежащие школы и правительственные учреждения, как только они начали эвакуировать тысячи людей, предупреждая, что по меньшей мере 200 тысяч человек могут быть вынуждены покинуть свои дома", - передает информагентство.

В Маниле приостановил работу международный аэропорт имени Нино Акиноу, отменено около 170 рейсов. В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили, что извержение может произойти как в течение нескольких часов, так и через несколько дней.

Ранее планировалось эвакуировать 8 тысяч жителей из-за активности вулкана. Вулкан находится примерно в 100 км от столицы страны Манилы

Также сообщалось, что извержение вулкана произошло в Эквадоре. Вулкан Ла-Кумбре проснулся сегодня в 01:15 по киевскому времени. Вулкан расположен на необитаемом острове Ла-Кумбре и достигает почти полутора километров в высоту.

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