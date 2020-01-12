Извержение вулкана: на Филиппинах эвакуируют 200 тысяч человек
Вулкан Таал на Филиппинах выбросил столб пепла, власти считают, что извержение неизбежно, и планируют эвакуировать 200 тысяч человек. Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 13 января.
Также уровень опасности повышен до четвертого, предпоследнего. Самый высокий уровень опасности - пятый - объявляют перед самым извержением вулкана. В некоторых районах провинции Кавите, прилегающих к вулкану, уже началась эвакуация. Планируется, что ее проведут в 11 городах.
"Чиновники приказали закрыть близлежащие школы и правительственные учреждения, как только они начали эвакуировать тысячи людей, предупреждая, что по меньшей мере 200 тысяч человек могут быть вынуждены покинуть свои дома", - передает информагентство.
В Маниле приостановил работу международный аэропорт имени Нино Акиноу, отменено около 170 рейсов. В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили, что извержение может произойти как в течение нескольких часов, так и через несколько дней.
Ранее планировалось эвакуировать 8 тысяч жителей из-за активности вулкана. Вулкан находится примерно в 100 км от столицы страны Манилы
Также сообщалось, что извержение вулкана произошло в Эквадоре. Вулкан Ла-Кумбре проснулся сегодня в 01:15 по киевскому времени. Вулкан расположен на необитаемом острове Ла-Кумбре и достигает почти полутора километров в высоту.
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