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Гроза над извергающимся вулканом попала на видео

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На видео попали моменты, когда молния пронзает густой серый столб вулканического пепла.

Грозу над вулканом Таал на Филиппинах во время извержения сняли на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале Rappler.

На кадры попало редкое погодное явление, во время которого над извергающимся вулканом собирается гроза. Среди густого серого вулканического пепла прорываются молнии.

Такие вулканические грозы называют "грязными". Во время них в облаке пепла, поднимающегося из жерла вулкана, образовываются молнии.

Первый подтвержденный случай подобного извержения вспоминается во время извержения Везувия в 79 году н. э.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах эвакуируют 8 тысяч жителей из-за активности вулкана. Также Корреспондент писал о том, что в сети удивились воде, текущей вверх по утесу.

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Теги: Извержения вулканов, видео, Гроза, вулкан, Филиппины
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Источник: korrespondent.net

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