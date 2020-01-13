На борту самолета Thai Airways скончались два пассажира

Пассажирский лайнер направлялся из саудовского города Джидда в индонезийский аэропорт Сурабая.

Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия и последующей смерти двух пассажиров. Об этом сообщает издание Colombo Page в понедельник, 13 января.

Отмечается, что самолет, который летел из саудовского города Джидда в индонезийский аэропорт Сурабая, приземлился в Бандаранаике в 02:45 ночи понедельника.

К этому моменту двое граждан Индонезии – женщина и мужчина – уже были мертвы. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Ранее самолет авиакомпании Saudi Arabian Airlines совершил экстренную посадку в канадском городе Сент-Джонс для оказания срочной помощи двухлетнему ребенку. В итоге малыш скончался. Борт следовал из города Джидда в Вашингтон.

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