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На борту самолета Thai Airways скончались два пассажира

Комментариев: 2
Пассажирский лайнер направлялся из саудовского города Джидда в индонезийский аэропорт Сурабая.
Самолет авиакомпании Thai Airways
Самолет авиакомпании Thai Airways

Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия и последующей смерти двух пассажиров. Об этом сообщает издание Colombo Page в понедельник, 13 января.

Отмечается, что самолет, который летел из саудовского города Джидда в индонезийский аэропорт Сурабая, приземлился в Бандаранаике в 02:45 ночи понедельника.

К этому моменту двое граждан Индонезии – женщина и мужчина – уже были мертвы. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Ранее самолет авиакомпании Saudi Arabian Airlines совершил экстренную посадку в канадском городе Сент-Джонс для оказания срочной помощи двухлетнему ребенку. В итоге малыш скончался. Борт следовал из города Джидда в Вашингтон.

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Теги: Саудовская Аравия, смерть, самолет, Индонезия, пассажиры, аэропорт, Шри-Ланка, умер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Sergey Sergeevic    13.01.2020, 10:56
Оценка:  0
Sergey Sergeevic
передоз?
Зорян_и_Шкиряк    13.01.2020, 11:34
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Скорее всего, контейнер с наркотой в животах разрушился.
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