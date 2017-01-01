В США умер режиссер Приключений Электроника и Чародеев

Константин Бромберг скончался на 81-году жизни. В США режиссер переехал в 90-х и с тех пор не занимался кинематографом.

Режиссер фильмов Чародеи и Приключения Электроника Константин Бромберг умер в США в возрасте 81 год. Об этом сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов в Facebook в понедельник, 13 января.

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов Чародеи и Приключения Электроника", - написал Идов.

Константин Бромберг родился в Харькове 17 октября 1939. В 1965 году окончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, после чего стал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения Экран.

В 1980 году вышел его фильм Приключения Электроника по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, который принес ему известность. Также популярной стала новогодняя киносказка Чародеи по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких, премьера которой состоялась 31 декабря 1982 года.

В фильмографии Бромберга также есть Длинный день Кольки Павлюкова (1968), Был настоящим трубачом (1973), У меня есть лев (1975) и несколько сюжетов детского юмористического киножурнала Ералаш.

В США Бромберг переехал в 90-х, но кино там больше не снимал.

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