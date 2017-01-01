В Иране продолжаются антиправительственные митинги

В Тегеране провожаются столкновения протестующих с силами полиции из-за сбитого украинского авиалайнера МАУ.

Антиправительственные митинги в Иране не утихают. Выступления продолжаются уже второй день после того, как Иран признался в сбитие украинского авиалайнера МАУ. Об этом сообщает агентство ВВС Украина.

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Демонстранты устроили акции протеста в университетах в Тегеране и других крупных городах, призывая к отставке чиновников, причастных к авиакатастрофе.

На тегеранской площади Азади в центре города и в других районах власть разместила подразделения по борьбе с беспорядками, произошли столкновения, - пишет BBC.

Так, новые акции протеста в столице состоялись, несмотря на концентрацию спецподразделений полиции, а также подразделений Корпуса стражей исламской революции.

Судя по видеокадрам, их участники демонстративно отказывались наступать на изображение американского и израильского флагов на тротуаре у входа в университет Шахид-Бехешти в Тегеране.

Размещенные в соцсетях материалы свидетельствуют, что демонстранты скандировали антиправительственные лозунги.

Нам врут, что наш враг - Америка, наш враг здесь, - скандируют демонстранты.

Столкновения силовиков и студентов происходят уже второй день подряд. В субботу студенты собрались около двух Тегеранских университетов, отдали дань памяти погибшим в авиакатастрофе, но потом начали скандировать лозунги против аятоллы Хаменеи и правительства. Полиция применила слезоточивый газ.

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Ряд иранских газет опубликовали репортажи с места демонстраций с заголовками “Позор“ и “Не простим“.

Напомним, ранее сбитый самолет МАУ: группа по расследованию соберется в Иране до завтра.

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