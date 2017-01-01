В Китае мужчина захватил заложников: его застрелила полиция

Мужчина был вооружен самодельным огнестрельным оружием и взрывным устройством. Он взял в заложники трех человек и угрожал их убить.

Полиция Китая застрелила мужчину, который накануне захватил трех заложников и угрожал их убить. Об этом сообщает Синьхуа в понедельник, 13 января.

Инцидент произошел в Автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай). Мужчина по фамилии Чжоу взял трех человек в заложники в городе Хух-Хото - административном центре автономного района.

Злоумышленник был вооружен самодельным огнестрельным оружием и взрывным устройством. Мужчина угрожал убить заложников. Он был застрелен полицейскими после переговоров, которые длились более 8 часов.

Правоохранители освободили заложников и обезвредили взрывчатку. О мотивах действий мужчины ничего не говорится. Начато следствие по делу.

Напомним, что ранее мужчина с топором взял в заложники свою семью. Инцидент произошел в Одесской области. Мужчина угрожал расправой своей сестре и ее троим малолетним детям после того, как она не пустила агрессивного брата переночевать.

Также сообщалось, что в Харькове полицейский пострадал при освобождении заложницы. Злоумышленник заявил полицейским, что хочет немедленно увидеть своего знакомого, которого может обменять на захваченную женщину.

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