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У российского самолёта в воздухе оторвалась обшивка

Комментариев: 4
У самолета производства РФ модели Sukhoi Superjet в воздухе оторвалась обшивка двигателя.
Самолет российского производства Sukhoi Superjet
Самолет российского производства Sukhoi Superjet
EPA/UPG

В России у самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании “Аэрофлот“ во время полета оторвалась обшивка одного из двигателей. Об этом передают российские СМИ. 

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Самолет вернулся в аэропорт Шереметьево после вылета в один из городов России.

Как сообщается, причиной стали технические проблемы. Уже после взлета накануне вечером экипаж заметил, что у левого двигателя нет части обшивки.

Посадка прошла успешно в штатном режиме, никто из находившихся на борту самолета не пострадал. 

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На борту находился 61 человек - 55 пассажиров и шесть членов экипажа.

Напомним, ранее на борту самолета Thai Airways скончались два пассажира.

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Теги: Россия, Самолет, Проишествие
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Комментариев (4)
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Lyonya-Space    13.01.2020, 13:09
Оценка:  +17
Lyonya-Space
Ну отпала, да и х с ним!
atos    13.01.2020, 12:48
Оценка:  -21
atos
Рулон туалетной бумаги не раскрутился в туалете у российского самолёта?
Кайдаш    13.01.2020, 12:28
Оценка:  +22
Кайдаш
Ему и ракета не нужна
Woodbrother    13.01.2020, 12:25
Оценка:  +20
Woodbrother
Суперструя -типичный АналоГовнет .
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