У российского самолёта в воздухе оторвалась обшивка
В России у самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании “Аэрофлот“ во время полета оторвалась обшивка одного из двигателей. Об этом передают российские СМИ.
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Самолет вернулся в аэропорт Шереметьево после вылета в один из городов России.
Как сообщается, причиной стали технические проблемы. Уже после взлета накануне вечером экипаж заметил, что у левого двигателя нет части обшивки.
Посадка прошла успешно в штатном режиме, никто из находившихся на борту самолета не пострадал.
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На борту находился 61 человек - 55 пассажиров и шесть членов экипажа.
Напомним, ранее на борту самолета Thai Airways скончались два пассажира.
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