Появилась схема падения сбитого самолета МАУ

Самолет был сбит ракетой спустя семь минут после взлета. Журналисты NYT поминутно восстановили хронику событий.

Репортеры издания The New York Times воссоздали семиминутную схему падения самолета МАУ в Иране. Видео опубликовали на странице издания в понедельник, 13 января.

"Украинский авиалайнер был сбит всего через семь минут после взлета. Наше видеорасследование анализирует происходящее в Иране минута за минутой", - сказано в тексте к ролику.

Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

Ранее стало известно, что черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации примет участие в работе по расшифровке.

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