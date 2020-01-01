ЕС не введет санкции против Ирана из-за катастрофы лайнера МАУ - СМИ

ЕС пока не готов вводить санкции против Ирана.

Евросоюз не планирует вводить санкции против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, ответственность за которую взяли официальные власти Тегерана. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на свой источник в Брюсселе.

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Сообщается, что ЕС на данный момент не считает правильным вводить санкции против Ирана. По словам источника, руководство ЕС намерено дождаться результатов официального расследования. Ситуацию обсудят 20 января на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Напомним, 11 января иранские власти признали, что украинский самолет сбили военные КСИР.

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Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.

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