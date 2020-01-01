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В Северной Ирландии разрешили однополые браки

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Первые однополые свадьбы ожидаются в Северной Ирландии в феврале – в неделю Дня святого Валентина.
Пары должны сообщить о своем намерении вступить в брак за 28 дней до этого
Пары должны сообщить о своем намерении вступить в брак за 28 дней до этого

В Северной Ирландии с понедельника начали официально признавать однополые браки. Об этом сообщает BBC 13 января.

Отмечается, что с сегодняшнего дня однополые пары смогут зарегистрироваться для женитьбы. Первые свадьбы ожидаются в феврале – в неделю Дня святого Валентина. Это связано с тем, что пары должны сообщить о своем намерении вступить в брак за 28 дней до этого.

Также для пар, которые уже женаты, теперь их брак будет официально признаваться. Но те, кто уже находится в гражданском партнерстве, не сможет оформить его в брак на этом этапе. В этом году Бюро Северной Ирландии должно начать консультации о переоформлении гражданских партнерств и роли церкви в однополых браках.

Гетеросексуальные пары также смогут вступать в гражданские партнерства с сегодняшнего дня.

Напомним, в ночь на 22 октября 2019 года в Северной Ирландии вступили в силу изменения в законодательство, которые декриминализируют аборты и однополые браки.

Ранее на территории Великобритании однополые браки были разрешены в Англии, Шотландии и Уэльсе с 2014 года, но не в Северной Ирландии. Тогда местный парламент не утвердил их.

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Источник: korrespondent.net

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