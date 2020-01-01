В Германии нашли мертвыми американских солдат

Тела 20-летних солдат обнаружили на прошлой неделе на авиабазе в казарме. Причины смерти устанавливаются.

В Германии на авиабазе Spangdahlem обнаружены мертвыми два американских военнослужащих, сообщает в понедельник, 13 января, агентство DPA.

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Как сообщается, что тела 20-летних солдат были найдены в казарме еще 9 января. Что стало причиной их смерти, пока неизвестно, идет расследование.

На указанной авиабазе сейчас несут службу около 4 тысяч американских военных.

Как сообщалось, на прошлой неделе двое американских военных погибли в результате подрыва боевой машины в Афганистане.

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