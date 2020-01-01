В Ираке расстреляли машину с журналистами: два человека погибли

Кто открыл огонь по машине, пока неизвестно. В результате стрельбы погибли корреспондент и оператор телеканала Dilja.

В Ираке застрелили корреспондента Ахмеда Абдула Самада и оператора Сафаа Гали, работавших на телеканале Dilja. Об этом сообщает DailyMail в понедельник, 13 января.

Неизвестные открыли огонь по автомобиле журналистов. На веб-сайте Dilja TV обнародовали видеозапись с места убийства. На кадрах видно, что Самад получил огнестрельное ранение головы, на дверце автомобиля - следы от пуль. Оператор получил три пулевых ранения в грудь.

Посольство США в Багдаде назвало убийство журналистов "жалким и трусливым", опубликовав соответствующее сообщение в Twitter.

"Длительные убийства, похищения людей, преследования и запугивания со стороны вооруженных группировок представителей прессы, активистов социальных сетей и сторонников реформ в Ираке не могут оставаться безнаказанными", - сказано в сообщении.

Напомним, что в 2019 году погибли более 70 сотрудников СМИ по всему миру. Показатель текущего года меньше по сравнению с 2018 годом, когда погибли 113 человек, сообщила организация Press Emblem Campaign.

Названа страна-рекордсмен по убийству журналистов

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet