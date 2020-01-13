Самый редкий драгоценный металл в мире рекордно подорожал

В мире с начала года сильно подорожал родий - самый редкий драгоценный металл. Аналитики предполагают, что цена на него будет еще расти.

С 2016 года он подорожал в 12 раз rock-cafe.info

Цены на самый редкий драгоценный металл в мире - родий – в начале 2020 года подскочили сразу на 32 процента. Сейчас стоимость унции уникального металла составляет рекордные 7975 долларов – это максимум с 2008 года, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что спрос на металл возрос из-за интереса на него автопромышленности. Этот драгоценный металл используют в каталитических нейтрализаторах выхлопных газов.

Драгметалл за последние четыре года вырос в цене в 12 раз.

Эксперты предполагают, что в 2020 году стоимость родия подскочит до 10 тысяч долларов за унцию и побьет рекорд 2008 года.

Ранее сообщалось, что ученые создали металлический сплав с памятью формы.

Также Korrespondent.net писал, что ученые смогли сделать металл непотопляемым.



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