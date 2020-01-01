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Экс-президенту Пакистана отменили смертный приговор

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Суд счел неконституционным создание специальной комиссии, которая приговорила бывшего главу государства к смертной казни.
Генерал Мушарраф занимал пост президента Пакистана с 2001 по 2008 год
Генерал Мушарраф занимал пост президента Пакистана с 2001 по 2008 год

В Пакистане Высокий суд Лахора признал незаконным создание специальной коллегии для слушания дела экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа и отменил вынесенный ею смертный приговор. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает Geo TV.

Как сообщалось, 17 декабря Специальный суд Пакистана приговорил Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене. 

Напомним, обвинения в отношении экс-президента Пакистана связаны с приостановлением им действия конституции и введением чрезвычайного положения в 2007 году. Генерал Мушарраф занимал пост президента с 2001 по 2008 год.

Позже Мушарраф подал апелляцию на вердикт по делу о государственной измене в Высокий суд Лахора.

 

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Теги: Пакистан, суд, смертная казнь, приговор
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Источник: korrespondent.net

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