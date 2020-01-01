Тегеран: Трагедия с самолетом - следствие политики США

Трагедия с украинским самолетом, который сбили иранские военные, является следствием политики США в отношении Тегерана. Об этом заявил в понедельник, 13 января, представитель правительства Ирана Али Рабии слова, сообщает агентство ISNA .

"Не стоит забывать, кто сделал эту трагедию возможной. С той ночи, как американцы трусливо убили генерала Касема Сулеймани и над Ираном нависла тень войны, наше общество было охвачено волнением и находилось под тяжелым социальным и политическим давлением", - заявил он.

Рабии добавил, что "одним из важных вопросов является работа над ошибками".

"Предполагается, что после этого события мы займемся модернизацией наших систем и сведем к нулю вероятность человеческой ошибки", - отметил он.

Напомним, в ночь на 8 января в Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. Погибли 176 человек, среди жертв 11 украинцев. Большинство погибших – из Ирана и Канады.

В ту же ночь Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке.

Утром 11 января иранские власти признали, что самолет МАУ был сбит военными. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.