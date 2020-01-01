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В Словакии бывший военный признался в убийстве журналиста

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Суд приступил к главным слушаниям по резонансному делу об убийстве Яна Куциака и его невесты.
Мирослав Марчек в зале суда
Мирослав Марчек в зале суда

В Словакии непосредственный исполнитель заказного убийства журналиста Яна Куциака и его невесты, бывший военнослужащий Мирослав Марчек признался в совершении этого преступления. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 13 января.

Обвиняемый также признался, что в 2016 году совершил убийство предпринимателя Петера Молнара. Ему грозит пожизненное заключение.

Специализированный уголовный суд Словакии сегодня приступил к главным слушаниям по резонансному делу об убийстве журналиста. На скамье подсудимых находятся четверо обвиняемых, среди которых – Марчек и заказчик преступления – бизнесмен Мариан Кочнер.

Напомним, 21 февраля 2018 года Ян Куциак и его невеста Мартина Кушнирова были убиты в селе Велка-Мача на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах страны и сообщил о контактах двух чиновников из аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой Ндрангета.

Это привело к общественно-политическому кризису в Словакии и отставке с поста премьера лидера партии Направление – социальная демократия Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.

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Теги: суд, убийства, Словакия, журналист, убийство, убийца
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Источник: korrespondent.net

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