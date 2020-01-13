Военные скрывали: Президент Ирана долго не знал, что Боинг сбили

Военное командование Ирана почти два дня скрывало свою вину от руководства собственной страны.

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После крушения самолета МАУ в Тегеране соответствующие уполномоченные должностные лица заверили президента Ирана Хасана Рухани и его администрацию, что никто не сбивал украинский лайнер. Об этом рассказал пресс-секретарь иранского правительства Али Рабии, сообщает Радио Свобода.

Нас обвинили во лжи и сокрытии информации, но на самом деле все было не так. То, что я заявлял вечером в четверг, было основано на наблюдениях за широкомасштабной психологической войной, которую ведут против иранского народа Соединенные Штаты, и информации, которая была у администрации, что причиной этого несчастного случая не была ракета, - сказал Рабии.

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По словам пресс-секретаря иранских властей, несмотря на запросы, военное командование до полуночи с 9 на 10 января отказывалось сообщить правду администрации президента Рухани.

Он добавил, что сам президент не знал о реальном положении до полудня 10 января, пока не созвал Верховный национальный совет безопасности. По результатам этого заседания генеральный штаб вооруженных сил Ирана взял на себя ответственность за трагедию. Соответствующее официальное сообщение обнародовали утром в субботу 11 января.

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Пресс-секретарь правительства также приветствовал “честность и ответственность“ командования штаба вооруженных сил, который “непременно будет оставаться прозрачным до самого конца“.

Напомним, Украина знала, что Боинг сбит, раньше американцев. Руководство Украины не торопилось обвинять Иран, чтобы обеспечить сотрудничество на месте крушения.

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