Волна смыла четырех детей в море во время празднования Дня ребенка

Трагедия произошла в Таиланде во время пикника в честь Дня ребенка. Четверых детей смыло в море, пока и родители готовили праздничный пикник.

Морская полиция и флот направили дайверов на поиски пропавшего ребенка Pattaya One

Гигантская волна смыла четей в море в Таиланде на пляже Наратхат-Бич в провинции Наратхиват. В этот момент родители организовывали для детей пикник в честь Дня ребенка, пишет Pattaya One.

На пляже неожиданно набежавшая огромная волна накрыла играющих четверых детей и унесла их. На крики о помощи прибежали взрослые и смогли спасти мальчика и двух девочек. Дети были отправлены в больницу.

Судьба еще одного ребенка остается до сих пор неизвестной.

Пропавшего ищут военные дайверы и морская полиция. Их поиски затрудняет шторм. Власти намерены продолжать искать ребенка.

Напомним, что двух любительниц фото смыло волной в "Ванне смерти". Девушки позировали на краю природного бассейна, не обращая внимание на предупреждения об опасности.

Также Korrespondent.net писал, что в Мексике огромная волна смыла туристку при попытке сфотографироваться.



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