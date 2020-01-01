СМИ узнали, когда у Трампа заговорили о ликвидации Сулеймани

В Белом доме начали обсуждать возможность ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани с конца июня 2019 года. Об этом сообщила в понедельник, 13 января, телекомпания NBC со ссылкой на пять действующих и бывших высокопоставленных сотрудников Белого дома.

Отмечается, что обсуждение началось после того, как иранские власти сбили американский военный беспилотник RQ-4.