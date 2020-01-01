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СМИ узнали, когда у Трампа заговорили о ликвидации Сулеймани

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Президенту США предлагали убить иранского генерала еще летом после прошлого года, но он отказался, пишут СМИ.
Трамп отказывался ликвидировать Сулеймани до нападений на посольство в Ираке
Трамп отказывался ликвидировать Сулеймани до нападений на посольство в Ираке

В Белом доме начали обсуждать возможность ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани с конца июня 2019 года. Об этом сообщила в понедельник, 13 января, телекомпания NBC со ссылкой на пять действующих и бывших высокопоставленных сотрудников Белого дома.

Отмечается, что обсуждение началось после того, как иранские власти сбили американский военный беспилотник RQ-4.

По данным издания, занимавший в то время должность помощника президента США по нацбезопасности Джон Болтон "убеждал Трампа, что США должны ответить на действия Тегерана операцией по уничтожению Сулеймани". В этом вопросе его поддержал госсекретарь Майк Помпео. Однако, как отметила телекомпания, Трамп "отказался от этой идеи", заявив, что пойдет на данный шаг "только в случае убийства Ираном американских граждан".

Напомним, Сулеймани ликвидировали в районе аэропорта Багдада после нападений на американское посольство в Ираке.

В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.

 

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Теги: США, Иран, Белый Дом, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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