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В Китае упал самолет, есть погибшие

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По меньшей мере три человека погибли в результате крушения учебного самолета в центральной части Китая.
В Китае упал самолет (иллюстративное фото)
В Китае упал самолет (иллюстративное фото)
politeka.net

В китайской провинции Хубэй упал учебный самолет, в результате чего три человека погибли. Об этом в понедельник, 13 января, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Отмечается, что крушения произошло в центральной части КНР, в уезде Чанъян.

Среди жертв - инструктор авиационного училища и два курсанта. Причины крушения выясняются, ведется следствие.

Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

А 12 января в Австралии разбился легкомоторный самолет. Его обломки нашли на следующий день в национальном парке Корила.

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Теги: авиация, самолет, Китай, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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