В Китае упал самолет, есть погибшие
По меньшей мере три человека погибли в результате крушения учебного самолета в центральной части Китая.
В китайской провинции Хубэй упал учебный самолет, в результате чего три человека погибли. Об этом в понедельник, 13 января, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).
Отмечается, что крушения произошло в центральной части КНР, в уезде Чанъян.
Среди жертв - инструктор авиационного училища и два курсанта. Причины крушения выясняются, ведется следствие.
Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.
А 12 января в Австралии разбился легкомоторный самолет. Его обломки нашли на следующий день в национальном парке Корила.
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