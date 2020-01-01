В Китае упал самолет, есть погибшие

По меньшей мере три человека погибли в результате крушения учебного самолета в центральной части Китая.

В китайской провинции Хубэй упал учебный самолет, в результате чего три человека погибли. Об этом в понедельник, 13 января, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Отмечается, что крушения произошло в центральной части КНР, в уезде Чанъян.

Среди жертв - инструктор авиационного училища и два курсанта. Причины крушения выясняются, ведется следствие.

Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

А 12 января в Австралии разбился легкомоторный самолет. Его обломки нашли на следующий день в национальном парке Корила.

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