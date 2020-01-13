Власти Ирана признали армию США террористической организацией

Власти Ирана на официальном уровне признали армию США и Пентагон террористическими организациями.

Президент Ирана Хасан Рухани подписал документ, в котором признал армию США и Пентагон террористическими организациями. Об этом сообщают иранские СМИ.

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Рухани подписал резолюцию, за которую единогласно проголосовали иранские депутаты. В ней идет речь о признании американских военных террористами из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.



Напомним, генерал Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате американского авиаудара в районе аэропорта Багдада. В ответ, армия Ирана нанесла удар по военной базе США в Ираке. Операцию назвали “Мученик Сулеймани“.

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