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Власти Ирана признали армию США террористической организацией

Комментариев: 2
Власти Ирана на официальном уровне признали армию США и Пентагон террористическими организациями.
Президент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани
EPA/UPG

Президент Ирана Хасан Рухани подписал документ, в котором признал армию США и Пентагон террористическими организациями. Об этом сообщают иранские СМИ. 

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Рухани подписал резолюцию, за которую единогласно проголосовали иранские депутаты. В ней идет речь о признании американских военных террористами из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, генерал Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате американского авиаудара в районе аэропорта Багдада. В ответ, армия Ирана нанесла удар по военной базе США в Ираке. Операцию назвали “Мученик Сулеймани“.

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Теги: Хасан Рухани, Иран, США, Пентагон
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Комментариев (3)
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Антибес    13.01.2020, 18:56
Оценка:  -20
Антибес
Ну а почему бы и нет.Ведь наш самолёт был сбит только потому что пендосы сначала пустили"дезу"будто они действительно запустили свою крылатую ракету,а затем их хакеры нарушили связь иранских ВС,и у тех просто не осталось времени на верное принятие решения.
Распятый_мальчик    13.01.2020, 19:11
Оценка:  +19
Распятый_мальчик
Козломордый, ВАШИ самолеты никто не сбивал, не успевают - они сами с "Кузи" в море уходят)))))
DrFreeman    13.01.2020, 19:18
Оценка:  0
DrFreeman
Дурко, америкосам выгодно было завершение конфликта а не подкидывать палки, только кацапам выгодна эскалация конфликта изза цен на нефть и мировой дестабилизации. учись думать.
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