Без военных не будет денег. США не уйдут из Ирака

Соединенные Штаты Америки пригрозили Ираку лишением доступа к иракскому правительственному счету в США, на котором хранятся средства от продажи нефти.

Ближний Восток продолжает лихорадить все 13 дней 2020 года. Все столкновения происходят вокруг Ирака, на территории которого размещаются американские войска.

Официальный Багдад предложил Вашингтону задуматься о выводе своих войск с Ирака, но США пока не собирается этого делать. Тем временем американские военные базы продолжают попадать под обстрелы.

Обострение

27 декабря 1019 года в Ираке атаковали американскую военную базу, в результате чего погиб один американский гражданский подрядчик, а несколько военнослужащих США и работников из Ирака получили ранения.

США заявили о причастности к этой атаке шиитской группировки Катаиб Хизбалла, которую связывают с Ираном. И 29 декабря 2019 американские военные провели серию ударов по базам Катаиб Хизбалла в Ираке и Сирии.

В ответ на это 31 декабря 2019 года в столице Ирака Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США. Сторонники Катаиб Хизбалла пытались штурмовать дипломатическое учреждение, некоторым из них удалось сломать ворота и прорваться внутрь. Также протестующие подожгли забор и бросали камни в камеры видеонаблюдения.

Дальнейшую историю знает весь мир. США обвинили в атаке на посольство Иран. 3 января 2020 года США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере семь человек, в том числе командующий спецподразделения Кодс Корпуса стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.

Иран ответил на убийство Сулецмани ударами по базам США в Ираке, американцы не пострадали. Но американские военные базы остаются мишень для атак. 12 января семь минометных мин были выпущены по иракской авиабазе Балад, где дислоцируются американские войска, ранены четверо иракских военных.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "возмущен" новым ударом по авиабазе в Ираке.

"Я молюсь за быстрое восстановление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за эти нападения. Эти продолжающиеся нарушения суверенитета Ирака группами, не лояльными иракскому правительству, должны быть прекращены", - заявил Помпео.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

Вывода не будет

Премьер-министр Ирака Адель Абдель-Махди в телефонном разговоре с Помпео попросил его направить делегацию в Багдад для определения механизма вывода американских войск из страны.

В разговоре с Помпео Абдель-Махди неоднократно подчеркнул, что вывод войск США из Ирака является единственным путем к деэскалации напряжения в регионе, сообщает The Washington Post. Иракский премьер также выразил свое возражение неоднократными перемещениями войск и самолетов США на иракской территории без разрешения правительства.

Кроме того, Абдель-Махди осудил ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке, сказав Помпео, что они нарушают суверенитет Ирака и превращают его в военную зону.

Сейчас в Ираке размещены более 5 тыс. американских военных. 5 января парламент страны принял резолюцию, которой, среди прочего, обязал правительство обратиться к США с требованием вывести войска с территории Ирака. Позже в СМИ обнародовали якобы письмо американских военных в Министерство обороны Ирака о выводе и передислокации войск. Позже глава министерства обороны США Марк Эспер опроверг это сообщение.

В Госдепартаменте США заявили, что не будут обсуждать с Багдадом вопрос вывода своих войск из Ирака, но готовы рассмотреть вопросы укрепления стратегического партнерства между двумя государствами.

А пока американцы не только не собираются уходить из Ирака, а наоборот планируют нарастить свой контингент в стране. Штаты заявили, что направят дополнительные 3 тысячи солдат на Ближний Восток после убийства Сулеймани.

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О Брайен заявил, что вывод американских войск из Ирака произойдет только на приемлемых для США условиях.

"Нам нужно уйти на своих условиях, уйти так, чтобы ИГИЛ была полностью уничтожена", – сказал помощник Трампа. О Брайен подчеркнул, что США хотят вывести из Ирака свои войска, но так, чтобы он "остался в безопасности и был независимым".

Вопрос нефти

Независимым Ираку трудно будет остаться безе средство от продажи нефти. А их значительную часть контролируют именно американцы.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц в Багдаде сообщило, что СЩА пригрозило Ираку заблокировать иракский правительственный счет в США, на котором хранятся средства от продажи нефти.

Речь идет о счете в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Его могут заблокировать, если США придется вывести свои войска из Ирака. В издании уточняют, что такое предупреждение 8 января получил премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди.

В то же время не сообщается, сколько денег хранится на счету, однако указывают, что их потеря может привести к кризису в финансовой системе Ирака.

В WSJ добавляют, что в 2015 году власти США уже блокировали Ираку доступ к счету на несколько недель из-за подозрений, что средства из него направлялись в банки Ирана и на счета группировки Исламское государство.