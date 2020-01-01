В Иране идентифицировали первое тело украинца

Специалисты по ДНК-анализе идентифицировали тело погибшего в авиакатастрофе украинского пилота.

Эксперты идентифицировали тело одного из пилотов

Украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ. Об этом шла речь в эфире телеканала 1+1.

Сообщается, что удалось идентифицировать тело одного из пилотов.

"На помощь украинской делегации прилетели канадские авиаэксперты. Специалистов по ДНК-анализа в канадской группе нет, но при необходимости они также могут прибыть в Иран", - говорится в сообщении.

Отметим, что украинские эксперты планируют на этой неделе идентифицировать тела всех 11 граждан Украины, чтобы забрать их на родину, поэтому для этого в аэропорту Тегерана остался самолет.

Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

Ранее стало известно, что черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации примет участие в работе по расшифровке.

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