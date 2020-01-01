Температура океана достигла рекордных значений

2019 год был не только самым теплым годом за всю историю наблюдений, он продемонстрировал самый большой однолетний прирост за все десятилетие.

В 2019 году температура Мирового океана достигла рекордного показателя, что свидетельствует о глобальном потеплении. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщил профессор Джон Абрахам из Университета Святого Томаса в Миннесоте, последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры окена.

По его словам, потепление океанов приводит к более сильным штормам и нарушает круговорот воды, что означает больше наводнений, засух и лесных пожаров, а также повышение уровня моря.

"Океаны - это именно то, что говорит вам о том, как быстро прогревается Земля. Мы обнаружили, что 2019 год был не только самым теплым годом за всю историю наблюдений, он продемонстрировал самый большой однолетний прирост за все десятилетие", - сказал Абрахам.

Ученые ожидают, что к концу столетия повышение уровня моря составит около одного метра, что приведен к переселению около 150 миллионов человек по всему миру.

Напомним, что для Украины 2019 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений. Также исследователи утверждают, что в Украине еще не наступила метеорологическая зима в связи с высокими температурами.

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