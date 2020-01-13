Хакеры из РФ взломали серверы Burisma: искали компромат на Байдена

Какую именно информацию они получили при взломе, пока неизвестно. Хакеры использовали ту же тактику, как и при взломе серверов демократов перед выборами в США в 2016 году.

Российские хакеры взломали серверы Burisma в поисках компромата на Байдена Getty Images

Российские хакеры взломали серверы украинской газовой компании Burisma. Об этом сообщает The New York Times во вторник, 14 января.

Ранее в правлении компании состоял Хантер Байден - сын экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который теперь является одним из главных конкурентов Трампа на грядущих президентских выборах в США.

Эксперты американской компании по кибербезопасности Area 1 Security утверждают, что попытки взлома Burisma начались в начале ноября, когда в СМИ освещались тема Байдена, Украины и импичмента Трампа.

В данный момент неизвестно, что именно искали хакеры и удалось ли им это найти. Проанализировав шаги и масштабы атак, эксперты говорят, что хакеры могли искать компромат о Байдене.

Тактика хакеров похожа на взлом серверов Демократической партии США перед выборами 2016 года, говорят в Area 1. Американские спецслужбы возлагают ответственность за эти атаки на Россию.

Как считают эксперты, взлом осуществило Главное управление Генштаба России и частные хакеры, известные как Fancy Bear.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена, связанного с Burisma в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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