США ввели новые санкции против Венесуэлы

В черный список попали семь членов Национальной ассамблеи Венесуэлы, включая нового председателя парламента Луиса Парра.

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении Венесуэлы Getty Images

США ввели новые санкции в отношении семи граждан Венесуэлы, среди которых недавно избранный спикер парламента страны. Об этом накануне объявило Министерство финансов США.

Отмечается, что в черный список попали семь членов Национальной ассамблеи Венесуэлы, включая нового председателя парламента Луиса Парра, на том основании, что указанные лица "предприняли шаги по подрыву процесса выборов в Национальную ассамблею".

Подлежат блокировке находящиеся под юрисдикцией США имущественные интересы и собственность попавших под санкции лиц, а также введен общий запрет для граждан США участвовать с ними в сделках.

Как известно, 5 января силы безопасности, подконтрольные президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, помешали лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, а также около 100 парламентариям войти в Федеральный дворец правосудия.

Официальный Вашингтон в этом контексте заявил, что небольшая группа депутатов-сторонников Мадуро "пыталась помешать конституционному процессу" и провела фейковые выборы, не имея кворума.

Депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя председателем Национальной ассамблеи. Позже часть депутатов организовала заседание вне стен парламента и провозгласила Гуайдо спикером.

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