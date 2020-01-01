Сбитый Boeing МАУ: Трюдо назвал сроки репатриации тел погибших

Премьер Канады выразил сожаление и сообщил, что процесс может затянуться на недели и даже месяцы.

Репатриация тел погибших в результате падения сбитого самолета МАУ в Иране может затянуться на долгое время. Об этом завил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Global News во вторник, 14 января.

"Это один из самых главных вопросов, который мне задавали семьи погибших. Для многих из них это вопрос религии - как можно скорее похоронить своих родных. Однако в подобных случаях, к сожалению, мы можем говорить о неделях и даже месяцах", - заявил Трюдо.

Он также пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть тела погибших в Канаду как можно скорее.

Отметим, что из 176 погибших, 63 были гражданами Канады.

Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

Ранее стало известно, что черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации примет участие в работе по расшифровке.

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