Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сбитый Boeing МАУ: Трюдо назвал сроки репатриации тел погибших

Комментариев: 0
Премьер Канады выразил сожаление и сообщил, что процесс может затянуться на недели и даже месяцы.
Трюдо заявил, что репатриация тел погибших может занять месяцы
Трюдо заявил, что репатриация тел погибших может занять месяцы

Репатриация тел погибших в результате падения сбитого самолета МАУ в Иране может затянуться на долгое время. Об этом завил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Global News во вторник, 14 января.

"Это один из самых главных вопросов, который мне задавали семьи погибших. Для многих из них это вопрос религии - как можно скорее похоронить своих родных. Однако в подобных случаях, к сожалению, мы можем говорить о неделях и даже месяцах", - заявил Трюдо.

Он также пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть тела погибших в Канаду как можно скорее.

Отметим, что из 176 погибших, 63 были гражданами Канады.

Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

Ранее стало известно, что черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации примет участие в работе по расшифровке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, самолет, Канада, МАУ, погибшие, Джастин Трюдо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь